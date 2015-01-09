İstanbul'da taksileri hedef alan 3 gaspçı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul’da müşteri gibi bindikleri taksilerde şoförleri bıçakla tehdit ederek gasp yapan bir gruba yönelik operasyon yaptı.

Ali Aksoyer'in Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, şoförlerden gasp ettikten sonra sattıkları cep telefonları sayesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerden E.Y. (25) Gaziosmanpaşa’da gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda olaya karışan diğer şüpheliler Ç.Ş. (21), S.A. (23)’de gözaltına alındı. Şüphelilerin geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana 8 taksi sürücüsünün para ve cep telefonlarını gasp ettikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Polis soruşturmasında şüphelilerin kendilerine gasp edecek bir taksi ararken kayıtta olan bir güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden E.Y.’nin daha önce çeşitli olaylarda 23 kez gözaltına alındığı belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklanırken Ç.Ş. ve S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler şöyle:

09.05.2014 günü Gaziosmanpaşa’da 34 TDY 69 plakalı taksinin şoförü S.G.’nin bıçak tehdidiyle 350 lirasının gasp edilmesi

23.05.2014 günü Gaziosmanpaşa’da 34 THK 94 plakalı taksinin şoförü L.A’nın iki kişi tarafından bıçak tehdidi ile 300 lirasının ve cep telefonun gasp edilmesi

23.09.2014 günü Gaziosmanpaşa’da 34 TJS 92 plakalı takisinin şoförü B.B’nin bıçık tehdidi ile 100 lirasının gasp edilmesi

06.104 günü Gaziosmanpaşa’da 34 TCK 08 plakalı taksinin şoförü A.T’nin bıçak tehdidi ile yaklaşık 400 lisarının gasp edilmesi

12.10.2014 günü Gaziosmanpaşa’da 34 TJD 78 plakalı taksinin şoförü V.E’nin bıçak tehdidi ile yaklaşık 250 lirasının gasp edilmesi

22.11.2014 günü Gaziosmanpaşa’da 34 TFJ 89 plakalı taksinin şoförü G.K’nin bıçak tehdidi ile yaklaşık 70-80 lirası ve cep telefonun gasp edilmesi

30.12.2014 günü Sultangazi’de 34 TBD 47 plakalı taksinin şoförü Y.Z’nin bıçak tehdidi ile yaklaşık 130-150 lirasının gasp edilmesi TL parasının gasp edilmesi

06.01.2015 günü Gaziosmanpaşa’da bir taksinin şoförü E.P’nin bıçakla gasp edilmeye çalışılması