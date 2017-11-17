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İstanbul'da taksilere polis denetimi

Sinan BİLGİLİ-Özgür EREN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul polisi 38 ilçede 77 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı

17 Kasım 2017 18:00

Sinan BİLGİLİ-Özgür EREN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İstanbul polisi 38 ilçede 77 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı. 
Denetim 38 ilçede  Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube ve Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 77 noktada 300 ekip bin 180 polis aynı anda taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim yapılan yerlerden  Fatih Millet Caddesi ve Şişli Halaskargazi Caddesi\'nde polis, taksileri durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolculara GBT kontrolünün yanı sıra üst araması yapıldı. Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve yolcularının denetlenmesine yönelik yapılan uygulamayla kural ihlallerinin önlenmesi ve yolcuların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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