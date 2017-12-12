İstanbul'da taksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını, kamyoncular ve taksiciler Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Konsolosluk önüne ilk olarak gece saat 23.00 sıralarında kamyoncular, kamyonlarıyla gelerek protesto eylemi yaptı.

ABD Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen kamyoncular adına yapılan açıklamada ABD'ye ve İsrail'e öfke vardı. Tekbirlerin getirildiği protesto eyleminde kamyoncular adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Dün kendini muhasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa'nın merkezinde Bosna'da yaşanan soykırım hafızalarda tazeyken, Suriye'de her gün insanlık dramı yaşanırken, silahların menşei, dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeleri arasında değişirken ölülerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açıkca görülmektedir. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Kudüs'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş eşkıya ordusuna karşı dik duruşun namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatırız. Artık ümmetin prangalardan kurtulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir" denildi.

ABD konsolosluğu önünde taksiciler eylem yaptı

Kamyoncuların ardından ABD Başkonsolosluğu önünde bu kez de taksici esnafı eylem yaptı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyesi yaklaşık 150 taksici konsolosluk önünde bir araya geldi. Zaman zaman sloganların atıldığı eylemde, taksiciler adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, ABD ve İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı. Duman, alınan kararın Dünya Müslümanlarını kırşkırtma planı olduğunu belirterek, "Filistin halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Müslümanların gönlünün yarısı Mekke, diğer yarısı ise Medine'dir. Bunun üzerinden tülden bir perde vardır. o da Kudüs'tür. Kudüs, İslamındır. Taksiciler olarak, Amerika ve İsrail menşeili bütün ürünleri boykot kararı aldık" dedi. Yapılan konuşmaların ve atılan sloganların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.