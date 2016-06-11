İstanbul’da taksici turist kaçırdı, 4 saat depoya hapsetti!

İstanbul'da, Fransız Espinossa Stephani ve Panamalı kocası, bir taksici tarafından kaçırılarak gasp edildi. Kocasını araçtan indirip kadını 4 saat bir depoya hapseden taksici yakalandı.

Posta’nın haberine göre, olay Fatih Alemdar Mahallesi Ebu Suud Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Fransız uyruklu Espinossa Stephani ile Panama uyruklu kocası Christop Stephani, kenti gezmek için otelden ayrıldı. Çift, gece 01.30'da Sirkeci'deki otellerine dönmek üzere taksiye bindi.

Bir süre sonra turist çift, taksicinin farklı bir yöne gittiğini fark edince ne olduğunu anlamaya çalıştı. Taksiciye soru sormaya çalışan turistler, yanıt alamayınca bir terslik olduğunu düşünerek inmek istedi. Ancak taksici, turistleri dinlemeyerek yoluna devam etti.

Turist çiftin seslerini yükseltmesi üzerine, taksici sağa yanaşıp durdu. Panamalı Christop Stephani araçtan inerken, sürücü gaza basarak hızla uzaklaştı. Aracın aniden hareket etmesi nedeniyle düşerek sürüklenen Stephani, hafif yaralanırken, taksici genç kadını kaçırdı. Chrıstop Stephani, hemen polise giderek durumu anlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Depoya kitledi

Polisin aradığı taksici, Fransız Stephani'yi bir depoya götürdü. Cep telefonunu ve 300 Eurosu'nu gasp ettiği kadın turisti buradaki bir kişiye teslim etti. Depoya kilitlenen Stephani, 4 saat boyunca kaçmak için yol aradı. Genç kadın, kaçarak kurtulmayı başardı. Espinossa Stephani bir telefon bularak kocasını aradı. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yeri tarif etti. Christop Stephani, polislerle birlikte eşinin yanına gitti.

Eşkâlini verdi

Espinossa Stephani, polise verdiği ifadede yaşadığı dehşeti anlattı. Yaşananlar karşısında şok olduğunu söyleyen Christop Stephani, İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu, olayı bu kentle bağdaştırmadığını, dünyanın her yerinde yaşanabilecek bir durum olduğunu söyledi. Stephani, eşkalini verdiği taksicinin bir an önce yakalanmasını istedi.

15 saat sonra yakalandı

Fatih İlçe Asayiş Büro Amirliği, çiftin verdiği bilgiler doğrultusunda taksiciyi güvenlik kameralarından yola çıkarak 15 saat sonra yakaladı. Emniyette sorgulanan taksici "Kocasıyla kavga etti. İkisi de farklı yerde indi. Ben kimseyi kaçırmadım" diye ifade verdi.

Taksici, sevkedildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.