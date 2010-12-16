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Ekonomi

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 11'lik zam

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılması öngörülen yüzde 11,83 zam 18 Aralıkta başlanacak.

16 Aralık 2010 02:00

T24 - İstanbul'da taksi ücretlerine yapılması öngörülen yüzde 11,83 oranındaki zammın uygulanmasına, 18 Aralıkta başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince 4 Kasım 2010 tarihinde alınan zam kararı, Başkan Kadir Topbaş tarafından 14 Aralıkta onaylandı. Buna göre, İstanbul'daki 17 bin 395 taksici, 17 Aralık Cuma akşamı taksimetrelerini ayarlatarak, zamlı uygulamaya 18 Aralık Cumartesi günü saat 00.00'da geçebilecek. Yeni düzenlemede, taksilerdeki kilometre başı ücret 1,40 TL'den 1,60 TL'ye çıkarken, 2,50 TL'lik taksimetre açılış ücreti ile 0,25 TL'lik bekleme ücretinde bir değişiklik olmayacak.


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