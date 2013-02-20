İstanbul'da taksi ücretine zam geldi

İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi



İstanbul'da taksi ücretlerine ortalama yüzde 8 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 2.70 liradan 2.95 liraya çıkacak. Kilometre başına 1.73 lira olan ücret ise 1.83 liraya yükselecek.

Ancak yeni sistemde iki farklı uygulama daha var. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur'un hurriyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, daha önce beş dakikadan sonra yazmaya başlayan dakika başına 30 kuruşluk bekleme ücreti artık ilk andan itibaren yazmaya başlayacak. Ayrıca taksinin hızı 0-10 km arasındayken de yine bekleme ücreti yazacak.

Zamlı tarife cumartesi başlıyor

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, taksiye zam kararının 31 Ocak'ta yapılan UKOME toplantısında alındığını söyledi. Kararın hayata geçmesi için tüm üyelerin imzalaması gerektiğini belirten Uğur, Cumartesi gününden itibaren yeni taksimetrelerle zamlı tarifelerin uygulanmaya başlayacağını kaydetti.



İstanbul'da taksiye en son Kasım 2011'de zam yapıldığını hatırlatan Uğur, "Keşke hiç zam yapmasak ama mecburuz. Son 14 ayda yakıta gelen zam yüzde 13-14. Aynı dönemde araç fiyatları yüzde 20, yedek parça yüzde 23, lastik de yüzde 20 arttı" dedi.



Uğur, dünya ile kıyaslandığında İstanbul'da taksi fiyatlarının çok ucuz olduğunu belirterek, "dünyanın en pahalı benzinini kullanmamıza ve bu kadar yoğun trafiğe rağmen ücretler çok düşük. Bu zam kaçınılmaz hale gelmişti" diye konuştu.