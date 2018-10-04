İstanbul'da taksi, taksi-dolmuş ve minibüse zam geliyor

İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı sonrası, taksi, taksi-dolmuş ve minibüse zam yapılacağı açıklaması geldi.

Toplantı sonrası konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 4 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdikleri zam taleplerinin 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek ilk UKOME toplantısında karara bağlanacağını açıkaldı.

Aksu şunları söyledi:

"Taksici esnafı 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 arttı. Zam talebimizi 4 ay önce belediyeye vermiştik. Bu toplantıda konuyu İlk gündem maddesi olarak istedik fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir toplantı yapılması gerektiğini kaydetti. Zamla ilgili çalışma yapacağız ve ilk UKOME toplantısında ücret tarifelerine zam yapılacak."