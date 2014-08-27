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İstanbul'da taksi fiyatlarına zam geldi

İstanbul'ta taksimetre açılış ücreti 2,95 TL'den 3,20 TL'ye çıkartılırken, kilometre başına ücret de 1,83 TL'den 2 TL'ye yükseltildi

27 Ağustos 2014 23:18

İstanbul'da taksilerin taksimetre açılış ücreti 2,95 TL'den 3,20 TL'ye, kilometre başına ücret de 1,83 TL'den 2 TL'ye çıkartıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın taksi ücretlerine zam talebi değerlendirildi.

Buna göre, taksimetre açılış ücreti 2,95 TL'den 3,20 TL'ye, kilometre başına ücret 1,83 TL'den 2 TL'ye, 5 dakikadan sonraki 1'er dakikalık bekleme periyodu da 0,27 TL'den 0,35 TL'ye yükseltildi.

Kararı değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, 19 aydır zam alamadıklarını belirterek, "Tabii, istediğimiz oranda bir zam alamadık. Keşke Türkiye 'de hiçbir şeyin fiyatı artmasa da biz de zam kararı almasak. Ama zam bazen kaçınılmaz oluyor. Ancak oranlar maalesef çıkan kararda enflasyonun altında kalmıştır. Bu da açıkçası bizi üzmüştür. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, taksici esnafını daha çok koruyan bir kararın çıkmasını bekliyorduk" diye konuştu.

 

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