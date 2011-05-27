T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA TAKLİT GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

27 Mayıs 2011 10:15

-İSTANBUL'DA TAKLİT GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ünlü markaların imitasyonu kırk iki bin yüz adet güneş gözlüğü ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale'de faaliyet gösteren ve güneş gözlüğü ile saat satan bir firmayla ilgili yaklaşık üç ay süren takip ve araştırma yaptı. Çalışma sonucunda firmanın, Çin'den yasa dışı yollarla yurda imitasyon ürünleri sokarak sattığı tespit edildi.  Firma merkezi ve deposuna eş zamanlı baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, Ray-Ban ve Gucci gibi ünlü markaların imitasyonu toplam kırk iki bin yüz adet güneş gözlüğü ile çeşitli markaların imitasyonu üç yüz otuz altı kol saati ele geçirdi.  Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen biri firma yetkilisi üç kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon liraya yakın olduğunu bildirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24