-İSTANBUL'DA TAKLİT GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ünlü markaların imitasyonu kırk iki bin yüz adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale'de faaliyet gösteren ve güneş gözlüğü ile saat satan bir firmayla ilgili yaklaşık üç ay süren takip ve araştırma yaptı. Çalışma sonucunda firmanın, Çin'den yasa dışı yollarla yurda imitasyon ürünleri sokarak sattığı tespit edildi. Firma merkezi ve deposuna eş zamanlı baskın düzenleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, Ray-Ban ve Gucci gibi ünlü markaların imitasyonu toplam kırk iki bin yüz adet güneş gözlüğü ile çeşitli markaların imitasyonu üç yüz otuz altı kol saati ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen biri firma yetkilisi üç kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon liraya yakın olduğunu bildirdi.