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İstanbul'da takkeli-başörtülü anaokulu eğitimi!

İstanbul Ataşehir'de bir apartmanın bodrum katında faaliyet gösteren anaokuluna 5-6 yaşlarındaki çocukların başörtüsü ve takkeyle gelmesi dikkat çekti

30 Ekim 2014 20:45

İstanbul Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde bir apartmanın bodrum katında Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı olduğuna dair bir ibare bulunmayan Hasret-2 Anaokulu'na 5-6 yaşlarındaki çocukların başörtüsü ve takkeyle gittikleri bildirildi.

Hazal Ocak'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul Ataşehir'deki Esatpaşa Mahallesi’nde bir bodrum katının girişinde Hasret-2 Anaokulu ve irtibat numarasının yazdığı bir muşamba asılı.

Kaçak eğitim verdiği öne sürülen anaokulunun kapısında Milli Eğitim Bakanlığı ’na bağlı olduğuna dair hiçbir tabela olmadığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın logosu da bulunmuyor. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, velilerin 5-6 yaşlarındaki çocuklarını anaokuluna başörtü ve takkeyle getirdikleri görüldü.

 

Eğitim-Sen: Siyasi iktidar kaçak eğitime göz yumuyor

 

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Turgut Yokuş, “Siyasi iktidar ideolojisi doğrultusunda toplumu biçimlendiriyor. Her türden merdiven altı, kaçak eğitimi biliyor, göz yumuyor. Bilimsel niteliği olması gereken eğitimden Türkiye toplumu uzaklaşmaktadır. Bir an önce bunlar soruşturulmalı. Kim izin verdiyse bulunmalı. İzin verilmediyse siyasi iktidar devlet eliyle müdahale etmelidir. Toplumun farklı kesimlerine eşit şekilde yaklaşmak istiyorsa müdahale etmesi gerekiyor” diye konuştu.

 

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