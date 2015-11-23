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İstanbul'da tabiat parkında yangın

İstanbul Polonezköy'de tabiat parkı olduğu belirtilen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

23 Kasım 2015 21:40

İstanbul Beykoz'da bulunan Polonezköy Tabiat Parkı'nda yangın çıktı. yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Polonezköy'de, ağaçların da olduğu "örtü" diye tabir edilen alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine, Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler olay yerine sevk edildi.

Bir iş makinesi araçlar için yol açmaya çalışırken, yaya olarak yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

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