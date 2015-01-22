İstanbul'da suya yüzde 50 gizli zam mı yapıldı?

Türkiye’nin en fazla sayıda aboneye sahip su dağıtım şirketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere sessiz sedasız su kullanım ücret tarifelerini değiştirdi.

Kademeli artış abonelere duyurulmadı

Suya gizli zam anlamına gelen tarife değişikliği abonelere duyurulmadı. İstanbul’da geçen ay (2014 Aralık) metreküpü 4,13 lira olan suyun metreküp fiyatında kullanım miktarına göre kademeli artışa gidildi.



zaman gazetesinin haberine göre, yeni tarife ile 10 metreküp ve üzeri tüketim miktarındaki suyun metreküp ücretine yüzde 30,75 zam geldi. Bu ayın başından itibaren konutunda 11 ilâ 20 metreküp (20 metreküp dahil) su tüketen aboneler bir metreküp suya KDV hariç 5,40 lira ödeyecek.



Aralık 2014 tarihinde (geçen ay) aynı miktarda suyun KDV hariç metreküp satış fiyatı 4,13 liraydı. Zam haberi sonrası İstanbullular İSKİ'yi telefon yağmuruna tutarak, yüksek zamla ilgili tepkilerini gösterdi.

Faturalara yüzde 50 yansıyacak

Ancak bu ayın başından itibaren suyun metreküpüne 1,27 lira zam geldi. Üstelik bu fiyat KDV ve diğer bedeller hariç suyun çıplak fiyatı. KDV ve diğer kalemlerin eklenmesiyle faturalardaki artış yüzde 40-50’yi bulacak.

Metreküp kullanımı artarsa zam oranı yüzde 91.2'ye çıkıyor

Aynı şekilde konut başına 21 metreküpten fazla kullanım ücreti ise yüzde 91,2 oranında artışla 7,90 liraya çıktı. Bu miktarda suyun tüketimi metreküp başına 3,77 lira zamlandı. 0-10 metreküp arası kullanımda ücret ise yüzde 10,4 ucuzlatıldı.



Bu tüketim aralığında 4,13 lira olan KDV hariç metreküp ücreti 3,70 liraya düşürüldü. İSKİ suya büyük oranda ve sessiz zam yaparken, bunu tarife değişikliğine bağladı. İstanbul’da tek çocuklu ve karı-koca çalışan ailelerin kullandığı aylık tüketim 10 metreküpün altında. Bunun dışındaki daha kalabalık ailelerin su tüketimi ise 10 metreküpün üzerinde. Böylece su tüketim tarifeleri üzerinden İSKİ, büyük bir çoğunluğun kullandığı suya gizli ve yüksek oranda zam yaptı. Suya bu oranda zam yapılmasını gerektirecek ekonomik bir gelişme yok.

Enflasyon baz alındığında en fazla yüzde 9 zam yapılmalı

Enflasyona göre su fiyatları artırılmış olsa, 2014 enflasyon değeri olan yüzde 8-9 oranında zam yapılması gerekiyor. Ancak büyük çoğunluğun kullandığı 11-20 metreküp tüketim aralığındaki artış yüzde 30,75. 20 metreküp üzerinde yüzde 91,2. Elektrik fiyatları ise en son 1 Ekim 2014 tarihinde yüzde 9 oranında arttı. Enflasyon ve elektrik maliyeti bir arada hesaplansa dahi vatandaşın faturasına yansıyacak yüzde 40-50’lik artış, maliyet artışının çok üzerinde.



Bir diğer gerekçe olabilecek su kıtlığı da bu sene yok. 21 Ocak 2015 itibarıyla İstanbul içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 84,57. Bu oran İSKİ barajlarının son 10 yıldaki en büyük 4 doluluk seviyesi arasında yer alıyor. Neredeyse hiç yağmur yağmasa dahi İstanbul barajlarında yaklaşık 1 yıl yetecek kadar su mevcut. İSKİ’nin suya yaptığı gizli zam tüketici derneklerinin tepkisini çekti.