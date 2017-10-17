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İstanbul'da Suriyelilere silahlı saldırı; 3 yaralı

Caddeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri, olay yerinde boş kovan topladı

17 Ekim 2017 03:13

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı.

Fatih ilçesine bağlı Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi'nde Suriyelilerin bulunduğu bir grup ile başka bir grup arasında kavga çıktı. 

Kavga sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu Suriyeli Hamis (42), Halit (23) ve Abdo Aysa (21) yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 

Caddeyi güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri, olay yerinde boş kovan topladı. 

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

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