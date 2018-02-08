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Dünya
Deutsche Welle

İstanbul'da Suriye için üçlü zirve hazırlığı

Erdoğan ve Putin'in Suriye ile ilgili son gelişmeleri telefonda ele aldığı bildirildi. Görüşmede Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin İstanbul'da buluşması gündeme geldi.

08 Şubat 2018 15:53

Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ankara'dan yapılan açıklamada, görüşmede İdlib'de şiddetin azaltılması için yeni gözlem noktaları oluşturma çalışmalarının hızlandırılmasının da ele alındığı belirtildi. Doğu Guta'daki insani duruma da değinen iki liderin Suriye meselesinde işbirliği içinde hareket etme kararlılığında oldukları ifade edildi.

Ankara kaynakları, görüşmede ayrıca Türkiye, İran, ve Rusya liderlerinin Soçi'de gerçekleştirdikleri zirvenin ikincisinin İstanbul'da düzenlenmesinin de kararlaştırıldığını aktardı.

Kremlin'in açıklaması

Kremlin'den görüşme ile ilgili yapılan açıklamada da Putin ve Erdoğan'ın Suriye sorununda siyasi bir çözüme bağlılıklarını ifade ettikleri vurgulandı. Açıklamada, Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili olarak "Türkiye, İran ve Rusya arasındaki ortak çalışmaların önemi vurgulandı ve farklı düzeylerde yeni temasların istişare edildiği" kaydedildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus, Türk ve İranlı liderler arasında zirve düzenlenmesinin görüşüldüğünü, ancak bu konuda herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Türkiye, İran ve Rusya geçen Kasım ayında Soçi'de bir araya gelmiş ve Suriye krizinde birlikte hareket etme kararı almıştı. İran, Rusya ve Türkiye aynı zamanda Astana sürecinin de garantör ülkeleri. Astana'da başlatılan süreç çerçevesinde taraflar Suriye'de ateşkes sağlanması için görüşmelerde bulunuyor.

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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