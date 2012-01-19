-İstanbul'da şüpheli paketten bomba düzeneği çıktı İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka sokağındaki doğalgaz kutusu üzerinde şüpheli bir paketten bomba düzeneği çıktı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında yer alan Ziya Gökalp Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi 39. Sokakta doğalgaz kutusunun üzerine konulan şüpheli paket, MOBESE kamerası tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemede pakette zaman ayarlı, el yapımı bomba düzeneği olduğu belirlendi. Uzman ekipler tarafından düzenek fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi. Bomba düzeneği incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına götürüldü.