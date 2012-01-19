T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da şüpheli paketten bomba düzeneği çıktı İSTANBUL (A.A)

19 Ocak 2012 02:09

-İstanbul'da şüpheli paketten bomba düzeneği çıktı İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka sokağındaki doğalgaz kutusu üzerinde şüpheli bir paketten bomba düzeneği çıktı.  Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında yer alan Ziya Gökalp Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi 39. Sokakta doğalgaz kutusunun üzerine konulan şüpheli paket, MOBESE kamerası tarafından fark edildi.  Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi.  Uzman ekiplerin yaptığı incelemede pakette zaman ayarlı, el yapımı bomba düzeneği olduğu belirlendi. Uzman ekipler tarafından düzenek fünyeyle patlatılarak etkisiz hale getirildi. Bomba düzeneği incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24