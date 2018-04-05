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İstanbul'da suç örgütü operasyonu 1

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

05 Nisan 2018 12:32

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından İstanbul merkezli Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde operasyon başlatıldı. 23 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
Şüphelilerin, üretimi ve ithalatı yapılmadığı halde çok sayıda lüks aracı, sahte belge düzenleyerek gümrükten giriş yapmış gibi göstererek sahte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) raporları düzenleyip bu araçlara tescil işlemi yaptırdıkları ifade edildi. Şüphelilerin bu araçları satın almak için bankalardan kredi çekip ortadan kayboldukları belirtiliyor

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