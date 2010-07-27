-İSTANBUL'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Yaklaşık 70 milyon kişinin kimlik, adres ve telefon bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettikten sonra bazı hukuk bürolarına sattıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 3'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemine izinsiz girmek, bilişim sistemini engellemek, bozmak, yok etmek, sisteme veri yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek, kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, depolamak ve bir başkasına vermek'' olayları ile ilgili olarak bir suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, 3'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.