İstanbul'da su ve elektrik kesintisi

İstanbul'da arıza nedeniyle bazı semtlere elektrik ve su kesintisi yaşanacak.

Küçükçekmece

Kanarya Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Yarımburgaz Mahallesi, Sultan Murat Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atakent Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Fatih Mahallesi 3 Mart Salı günü başlayacak olan kesinti, tahmini olarak 4 Mart Çarşamba saat 10.00 civarına kadar sürecek.

Sarıyer

Ayazağa Mahallesi Kesintinin 3 Mart Salı günü 18.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

Elektrik kesintisi

Ataşehir

05.03.2015 09:00 - 18:00 saatleri arasında İçerenköy Mahallesi - Postacılar Sokak

Üsküdar

05.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme Sokak 11:00 - 14:00 saatleri arasında Altunizade Mahallesi – Atıfbey - Kalfa Çeşmesi Sokak 09:00 - 12:00 saatleri arasında Acıbadem Mahallesi - Acıbadem – Günal – İlkbahar – Sonbahar – Şevketpaşa - Uzunçayır Sokak

Ümraniye

05.03.2015 09:00 - 15:00 saatleri arasında Site Mahallesi - Baha Sokak.

Pendik



03.03.2015 09:00 - 17:00 saatleri arasında Güzelyalı Mahallesi - Bağdat Sokak.

Gaziosmanpaşa



03.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Pazariçi Mahallesinin; Gül, Çeşme Üstü, Serince, Toprak, Çalışkan, Ağaçlı, Açık Sokakları ile İdris Köşkü, Gümüşsuyu Caddeleri ve Pierreloti Teleferik 06:00 - 18:00 saatleri arasında Alibeyköy, Fevzi Çakmak, Maraşel Fevzi Çakmak Caddeleri, Keban, Sevhan Sokaklar ve civarı.



Zeytinburnu

03.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Maltepe Mahallesinin; Emintaş Onur Sanayi Sitesi 04.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Maltepe Mahallesinin; Gümüşsuyu Caddesi ile Emintaş Sanayi Sitesi.



Esenyurt

03.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesinin, Atatürk Bulvarı ile 1997, 1995 sokakları ve civarı Fatih Sanayi Sitesi 2854. Blok ve civarı 04.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Ardıçlı Mahallesinin, Ardıçlı Evler Sitesi Sokakları ve civarı Fatih Sanayi Sitesi 2853. Blok ve civarı, Başakşehir Mahallesinin, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Okyanus Caddesi ile Yakamoz Sokak ve civarı, Örnek Mahallesinin, Fikri Sönmez Caddesinin bir kısmı ile 1462, 1456, 1458, 1455, 1454 sokakları ve civarı

Başakşehir

03.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Bahçeşehir Mahallesinin, Süzer Bulvarı ile Cenk Koray Caddesinin, Saka, Ardıç, Serçe Sokakları ve civarı, Kemal Sunal Caddesi ile Cenk Koray Caddesi kesişimi, 1Galeria İş Merkezi ve civarı 04.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Bahçeşehir Boğazköy mahallesinin 11. Caddesinin bir kısmı ile Manolya, Karabulut Sokakları ve civarı, Atatürk Bulvarı, Namık Kemal Caddesinin bir kısmı ile Çamlık, Yonca sokakları ve civarı.

Bağcılar



03.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Yıldıztepe Mahallesi,35/11 Sokak 04.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Yıldıztepe Mahallesi,35/10 Sokak, Yıldıztepe Mahallesi,35/9 Sokak.



Sultangazi

04.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında 50.Yıl Mahallesi, O Caddesi,E Caddesi,2216 Sokak,2215 Sokak,2151 Sokak,2148 Sokak ve civarı



Eyüp



04.03.2015 08:00 - 18:00 saatleri arasında Rami Cuma Mahallesinin;Ayten Sokak,Eyüp Yolu,Bosna Caddesi,Mahmudiye Caddesi,Eyüp Yolu İtfaiye, Talimhane Caddesi, Okul ve civarı, Merkez Mahallesinin; Kutu, Örnek Sokakları ile Kırkmerdiven, İdris Köşkü, Bülbüldere, Yahya Galip Bey Caddeleri



Silivri



05.03.2015 08:00 - 16:00 saatleri arasında Selimpaşa Mahallesinin, 200. Cadde ve 204. Caddesi ile 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2040 Sokakları ile Total Benzinlik.