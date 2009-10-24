İstanbul'da şova izin çıkmadı!

DTP, 28 Ekim’de Avrupa’dan İstanbul’a gelmesi beklenen 15 terörist için şölen yapılması konusunda Başbakan Erdoğan “28 Ekim gibi bir tarih söz konusu değil” diye konuştu.

DTP, 28 Ekim’de Avrupa’dan İstanbul’a gelerek teslim olması beklenen 15 kişilik terörist grubun kitlesel olarak karşılanacağını ve şölen yapılacağını açıkladı. İstanbul Valisi Muammer Güler ise “28 Ekim’de böyle bir heyet beklemiyoruz” dedi. Başbakan Erdoğan da, “İlk kafiledeki görüntülere yeniden şahit olmak istemiyoruz” diyerek tepkisini gösterdi ve “ 28 Ekim gibi bir tarih söz konusu değil” diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin de, Avrupa’dan gelecek terörist grubu karşılamaya savcı gidip gitmeyeceği konusunda, “Ne münasebet! Yasalarımızda ne yazıyorsa, kanunun görevi neyse o konuda onlar yapılacak” dedi.

‘Umut gösterileri’



DTP İstanbul İl Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Avrupa’dan gelecek 15 kişilik PKK’lı grubun 28 Ekim’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na ineceği ve coşkuyla karşılanacağı, işlemlerinin ardından da bu kişilerin katılımıyla Kazlıçeşme’de şölen yapılacağı bildirildi. PKK’lıların teslim olmak için değil, barış ve çözüm sürecine katkıda bulunmak için geldiklerini söyleyen Barış ve Demokratik Çözüm Platformu Temsilcisi Yaman Yıldız, “Karşılamalar şov olarak nitelendirilmesin. Bu gösteriler sadece umut gösterileridir” dedi.

DTP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı da “Karşılamalardaki şölen makul bir sayıda olacak ve ilçe örgütlerinin önünden kalkacak otobüslerle yapılacaktır. Hedefimiz; trafiği tıkayıp, vatandaşlara zorluk çıkarmak değil. Mümkün olduğunca herşeyi planlayacağız. Bu konuda kimse kaygı duymasın. Süreci yönetecek güç ve iradeye sahibiz. Asıl yoğunluğumuz şölen alanında olacak” diye konuştu.



Erdoğan: Bir daha yaşanmasın



Başbakan Erdoğan da dün 28 Ekim’de Avrupa’dan PKK’lıların geleceğinin hatırlatılması üzerine, “28’i gibi bir tarih söz konusu değil”dedi. Mahmur ve Kandil’deki kamplardan gelerek Habur Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye teslim olan 34 terörist için yapılan karşılama töreni için, “Bu görüntülere tekrar şahit olmak istemiyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, bir bayram sevinci gibi, bir dostun bir dosta kavuşması gibi yaklaşımları da doğru bulmadığını kaydetti. O bayram sevincinin evlerde yaşanabileceğini, orada karşılanabileceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



“Aksi takdirde bunlar daha sonra bir bölücü terör örgütünden koparak, Eve Dönüş Yasası çerçevesinde olayları değerlendirirken, dikkat edin ifadelerimi seçerek söylüyorum, yargımızın bunları suçsuz bulması sebebiyle bu işte serbest bırakma sürecini görüyoruz. Bu serbest bırakıldıktan sonra atılan adımlar, planlanan eylemler bizi düşündürüyor. Çünkü bunları tahrik ederek, bunların üzerinden bir devşirme gayreti içerisine girmeyi doğru bulmuyorum. Bu, birlik, kardeşlik sürecine de hizmet etmez. Bu yaklaşım tarzı yanlıştır. Bırakalım gelen insanlar ailelerinin yanına geçsinler. Normal hayata değil de yine anormal süreç için bunları bir figüran olarak kullanma gayreti içerisine samimi düşünce içinde olmayanlar girerse, bu bizi de üzer, ülkemizin diğer kesimlerini de üzer.”