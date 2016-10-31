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İstanbul’da son bir hafta içerisinde 106 gözaltı

Son 1 hafta içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 106 kişiyi gözaltına aldı.

31 Ekim 2016 22:08

İstanbul Emniyet güçleri, son bir haftada 3 ilçede düzenlenen asayiş uygulamasında, 106 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmada 6 tabanca ve çeşitli miktarda ve farklı türde uyuşturucu ele geçirildi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen uygulama, 24-30 Ekim tarihleri arasında, Şişli, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde yapıldı.

Güven Timleri, Önleyici Hizmet, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik Denetleme ve Çocuk Şube Müdürlükleri ile 3 ilçe ekibinin katıldığı uygulama 24 saat esasına göre gerçekleştirildi.

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