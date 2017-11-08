İstanbul'da son 1 aydaki kaçakçılık operasyonları 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içki ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik çalışmalar yaptı.

Polis ekipleri, 1 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında Tuzla, Bağcılar, Pendik ve Fatih\'te yaptığı 66 ayrı operasyonda 155 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda, yaklaşık 3 ton nargile tütünü, 231 bin 919 paket kaçak sigara, 3 bin 573 şişe çeşitli markalarda içki, 582 boş içki şişesi, 53 bin 833 tane puro, yaklaşık 44 kilo pipo tütünü, 722 kilo 500 gram sigara tütünü, bin 520 litre metil alkol, çok sayıda sahte TAPDK bandrolleri, etiket, kapak basım ve ısıtıcı makineleri, musluklu bidonlar, huniler ile karıştırıcılar ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON 636 BİN LİRA

Polis ekipleri ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 636 bin lira olduğunu ileri sürdü. Ekiplerin, gözaltına alınan 155 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlattığı öğrenildi.

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