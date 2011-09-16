İstanbul'da sokakta infaz: 3 ölü

T24 - Zeytinburnu’nda bir caddede düzenlenen saldırıda Çeçen uyruklu Musaevi Berkkhazh, Rustam Altemirol ile Zavrbek Amriev susturuculu takılı silahlı öldürüldü. İnsani Müdafa ve Kardeşlik Derneği ''İMKANDER'' Genel Başkanı Murat Özer, cinayetlerin arkasında Rus istihbarat servisinin yattığını öne sürdü.



Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaalara göre, Mevlana Caddesi’ndeki 39/A numaralı binadaki bir daireye 3 ay önce taşınan Musaevi Berkkhazh, Rustam Altemirol, Zavrbek Amriev, evi tuttukları kişiye de "Çeçenistan’da işlerimiz bozuldu. Burada tekstil işi yapmaya geldik" dediler.



3 Çeçen, Cuma namazından sonra telefondaki konuştukları kişilere adres vererek, "Erkekseniz bu adrese gelin" dedi. Ve dairelerinin hemen karşısında cadde üzerinde beklemeye başladılar. Daha sonra gelen siyah renkli bir otomobilden susturucu kullanılan silahlarla ateş açıldı. Musaevi Berkkhazh, Rustam Altemirol ve Zavrbek Amriev vuruldu. Saldırganlar içindeki bulundukları siyah renkli otomobil olay yerinden hızla kaçtı. Sayıları ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar otomobili olay yerine yakın bir yere bırakarak, yaya uzaklaştılar.

İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz



Musaevi Berkkhazh, Rustam Altemirol, Zavrbek Amriev’in cesetleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Üç kişiden birinin de Çeçen Direnişi’nde komutan olduğu çatışma sırasında aldığı yara yüzünden tedavi için İstanbul’a geldiği bildirildi. Musaevi Berkkhazh, Rustam Altemirol ve Zavrbek Amriev’in telefonla konuştuğu kişilerin Rus yanlısı Çeçenler olduğu ileri sürüldü. Polisin saldırının Başakşehir’de bundan birkaç yıl önce öldürülen Çeçen Albay Gazhi Edilsutanov ve Ümraniye’de öldürülen İslam Canibekov cinayetleriyle ilgisi olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.





Cinayetin ardında 'Rus İstihbaratı' var iddiası



İnsani Müdafa ve Kardeşlik Derneği "İMKANDER" Genel Başkanı Murat Özer, web sitelerinde yaptığı açıklamada, cinayetlerin arkasında Rus istihbarat servisinin yattığını öne sürerek, cinayetin nedeninin sokak kavgası yada mafya hesaplaşması olmadığını söyledi. Bugünkü sadırıyla işlenen cinayetin İstanbul’da daha önce işlenen karanlık cinayetler serisinin devamı olduğuna yer verilen açıklamada, öldürülen 3 kişinin Rus işgaline karşı direnirken yaralandıkları ve aileleriyle Türkiye’ye sığındıkları belirtildi.



Açıklamada, Türkiye’nin kendi topraklarına sığınmış yasal oturma izni verdiği bu insanların katledilmeleri üzerine derhal harekete geçerek, saldırganların bulunması istendi.







