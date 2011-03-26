-İSTANBUL'DA ''SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ'' İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - BDP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı önünde ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında oturma eylemi yapıldı. Karayolları Mahallesindeki ilçe binası önünde toplanan İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu BDP'liler, caddede ''Demokratik Çözüm Çadırı'' kurmak istedi. Polis ekipleri, ilgiyi yerlerden izin alınmadığı için çadırın kurulmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine gruptakiler, caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Gruptakiler şarkı söyleyip halay çekerken, Çevik Kuvvet ekipleri eylem dolayısıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. BDP'li grup, bir süre sonra eyleme son vererek dağıldı.