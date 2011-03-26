T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA ''SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ''  İSTANBUL (A.A)

26 Mart 2011 08:40

-İSTANBUL'DA ''SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ''  İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - BDP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı önünde ''sivil itaatsizlik eylemi'' adı altında oturma eylemi yapıldı.  Karayolları Mahallesindeki ilçe binası önünde toplanan İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu BDP'liler, caddede ''Demokratik Çözüm Çadırı'' kurmak istedi.  Polis ekipleri, ilgiyi yerlerden izin alınmadığı için çadırın kurulmasına müsaade etmedi. Bunun üzerine gruptakiler, caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı.  Gruptakiler şarkı söyleyip halay çekerken, Çevik Kuvvet ekipleri eylem dolayısıyla yoğun güvenlik önlemi aldı.  BDP'li grup, bir süre sonra eyleme son vererek dağıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24