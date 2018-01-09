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İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR -3

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İnsan YALÇIN-Güven USTA- İSTANBUL DHA İstanbul genelinde sis etkili oluyor

09 Ocak 2018 14:45

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İnsan YALÇIN-Güven USTA- İSTANBUL DHA
İstanbul genelinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 
İstanbul\'da sabah 08.30\'dan itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle araçlar farlarını yakarak ilerledi. Sisin etkili olduğu Bağcılar\'da TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik sıkışıklığı yaşandı. 
İstanbul Boğazı\'nda da etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü neredeyse görünmez hale getirdi. Sis altındaki boğaz ve Kız Kulesi kartpostallık görüntü oluşturdu. Sis nedeniyle vapur seferlerinde herhangi bir aksama olmadığı görüldü.


Görüntü Dökümü:
BOĞAZ
-Boğazdan görüntü
-Sis
-Köprüden görüntü
-Kız Kulesi
-Detaylar

FATİH
-Tarihi yarımadadan sis manzarası
-Boğazdaki sis
-Vapurlardan detay
-Genel ve detaylar

BAĞCILAR
-TEM otoyolu
-Sis altında ilerleyen araçlar
-Farlarını yakan araçlar
-Trafik sıkışıklığı
-Detaylar

09.01.2018 - 10.35 Haber Kodu : 180109026
09.01.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180109030
09.01.2018 - 11.17 Haber Kodu : 180109041

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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