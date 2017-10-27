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İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

* Yoğun sis etkili olurken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı

27 Ekim 2017 06:28

* Yoğun sis etkili olurken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı. 

Hakan KAYA-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul\'da sabaha karşı boğazda ve bazı bölgelerde sis etkili oluyor. İstanbul boğazında ve bazı bölgelerde saat 03.00 sıralarında sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler ise araçların dörtülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Sis nedeniyle  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapandı. Sisli havanın etkisi sürüyor.


Görüntü Dökümü:  
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-Boğazdaki sisten görüntü
--Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
-Sarıyer Sahili
-Boğazda etkili olan sis
-İstinye iskelesi
-Boğazda balık tutan vatandaşlar
-TEM\'de siste giden araçlar
-Genel ve detaylar
 

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