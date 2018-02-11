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İSTANBUL'DA SİS

  Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Alper KORKMAZ- İSTANBUL DHA İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu

11 Şubat 2018 12:18

 

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Alper KORKMAZ- İSTANBUL DHA
İstanbul\'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları sis ile kaplandı. Zincirlikuyu\'da bazı yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmedi. Trafik\'te ve vapur seferlerinde sis nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Sisin daha çok İstanbul\'un yüksek kesimlerinde daha etkili olduğu görüldü.  

Görüntü Dökümü
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü
-Zincirlikuyuda yüksek katlı binalarda detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
BAĞCILAR
-Binalardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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