İSTANBUL'DA SİS

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Alper KORKMAZ- İSTANBUL DHA

İstanbul\'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün ayakları sis ile kaplandı. Zincirlikuyu\'da bazı yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmedi. Trafik\'te ve vapur seferlerinde sis nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Sisin daha çok İstanbul\'un yüksek kesimlerinde daha etkili olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü

-Zincirlikuyuda yüksek katlı binalarda detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

BAĞCILAR

-Binalardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Detaylar