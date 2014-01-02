Başbakan gazetecileri atlatıp 7 buçuk saat toplantı yaptı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin önünde bekleyen gazeteciler sürpriz ile karşılaştı. Evden çıkan korumalara ait araç konvoyunda Erdoğan’ın makam aracı yoktu. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nden çıkarken görüntülendi. Duyurulan resmi programı olmayan Başbakan’ın Haliç Kongre Merkezi’ne niye gittiği açıklanmadı. Başbakan Erdoğan daha sonra Sütlüce’deki AKP İl Binası’na geçti.

Doğan Haber Ajansı'na göre gazeteciler Başbakan Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinin önünde beklerken saat 13.40’ta hareketlilik yaşandı. Koruma araçları bir anda hareketlendi. Başbakan’ın evinden çıkan konvoy, köprü yolundaki benzin istasyonunda durdu. Koruma araçlarının yakıt almak için dururken, Başbakan Erdoğan’ın aracının konvoyda olmadığı görüldü.

Daha sonra konvoy, Haliç Kongre Merkezi’ne geldi. Erdoğan’ın burada olduğu öğrenildi. Fakat gazetecileri atlatan Başbakan Erdoğan’ın buraya ne zaman geldiği açıklanmadı. Başbakan Erdoğan, saat 15.00 sıralarında Haliç Kongre Merkezi’nden çıkarak Sütlüce’deki AKP İl Binası’na geçti. Erdoğan’a Başdanışmanı Yalçın Akdoğan eşlik etti. Başbakan Erdoğan, aracından inerek, il binasına girdiği sırada çevre binaların birinden bir vatandaş, "Hoşgeldiniz. Seninle gurur duyuyoruz" diye seslenince, Erdoğan da, "Sağolun" diye karşılık verdi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’na Erdoğan’dan önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu ile AKP Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit geldi. İl binasındaki toplantının seçimlerle ilgili olduğu öne sürüldü.

Başbakan Erdoğan yaklaşık 7,5 saat binada kaldı. AKP il binasına saat 20.30 sıralarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da geldi. Yarım saat içeride kalan Davutoğlu daha sonra binadan ayrıldı. Başbakan Erdoğan saat 22.40'da binadan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'daki evine geçti.