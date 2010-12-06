-İSTANBUL'DA SİMİDE ZAM İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - İstanbul'da, 100 gram simidin fiyatı 1 TL'ye yükseldi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Özdemir, İstanbul genelinde 100 gram simit fiyatının, 75 kuruştan 1 TL'ye çıkarıldığını söyledi. Özdemir, 30 aydır simide zam yapılmadığını ifade ederek, üyelerinin talepleri üzerine bu ay Odalar Birliğine başvurduklarını, taleplerinin 2 Aralık 2010'de alınan kararla onaylandığını belirtti. Özdemir, yeni simit fiyatının uygulanmaya konulduğunu söyledi.