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Ekonomi

İSTANBUL'DA SİMİDE ZAM İSTANBUL (A.A)

06 Aralık 2010 17:01

-İSTANBUL'DA SİMİDE ZAM İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - İstanbul'da, 100 gram simidin fiyatı 1 TL'ye yükseldi.  İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Özdemir, İstanbul genelinde 100 gram simit fiyatının, 75 kuruştan 1 TL'ye çıkarıldığını söyledi. Özdemir, 30 aydır simide zam yapılmadığını ifade ederek, üyelerinin talepleri üzerine bu ay Odalar Birliğine başvurduklarını, taleplerinin 2 Aralık 2010'de alınan kararla onaylandığını belirtti.  Özdemir, yeni simit fiyatının uygulanmaya konulduğunu söyledi. 

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