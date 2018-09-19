İstanbul'da simide zam geldi!

İstanbul Simitçiler Odası Başkanı Ali Yücel, "İstanbul'da Simitçiler Odası olarak tüm kalem ürünlere 25 kuruşluk zam yaptık. Vatandaşın günlük aldığı simit fiyatı 1.50 TL'den 1.75 TL'ye çıktı"dedi.

Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Yücel döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin maliyetleri artırdığını belirtti.

"Mecbur kaldık"

"Ham madde maliyetlerimiz inanılmaz yükseldi 60 liraya aldığımız simit unu şu an 100 TL'ye satılıyor" diyen Yücel, sözlerine "Susam fiyatı 9 liraydı şu an 18 liraya satılıyor. Akaryakıt, doğal gaz ve pekmez gibi ürünlere hiç girmiyorum. Biz de mecburen vatandaşımıza bu zammı yansıtmak zorunda kaldık " diye devam etti.

Fırsatçılık yapılmadığını da belirten Yücel, "Aslında normal şartlarda gerçek zammı uygulasak simit fiyatının 2 lira olması lazım. Ancak ‘fırsatçılık' denir diye 25 kuruşluk bir zam yaptık" ifadelerini kullandı.

Zam pazartesi yapılmış

Zammın pazartesi gününden beri vatandaşa yansıtıldığını söyleyen Yücel, "Bu yeni fiyat tarifesi tüm simitçi esnafına gönderildi. Artık tüm simitçiler 1.75'den satış yapacak. Benim simit şubelerimin hepsinde şu an zamlı fiyattan satılıyor" dedi.