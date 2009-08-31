İstanbul'da silahlı soygun girişimi

İstanbul Büyükçekmece'de, bir döviz bürosunu soyma girişiminde bulunan silahlı 4 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen olayda, sabah erken saatlerde cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna soygun amacıyla gelen silahlı 4 kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirerek, kredi kartı ile 250 ABD dolarını almak isterlerken polisce suçüstü yakalandı.

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, iş yeri sahibine ait kredi kartı ve 250 ABD doları ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan zanlıların, borçlarını ödemek ve rahat bir yaşam için soygun olayına başvurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 4 zanlının, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildikleri bildirildi.

