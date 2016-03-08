İstanbul'da silahlı saldırı; 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Güngören'de, iki kişi durdukları otomobile silahlı saldırı düzenlerken araç içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerinde beyaz renkli bir otomobili durdurarak, içindeki 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. 2 kişiden biri aracın içinde, diğeri ise kaçmaya çalışırken kurşunların hedefi oldu. Saldırganlarsa yaya olarak kaçtı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.