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İstanbul'da silahlı saldırı; 2 kişi hayatını kaybetti

Yaya olarak kaçan saldırganları bulmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi

08 Mart 2016 01:39

İstanbul Güngören'de, iki kişi durdukları otomobile silahlı saldırı düzenlerken araç içindeki 2 kişi hayatını kaybetti. 

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerinde beyaz renkli bir otomobili durdurarak, içindeki 2 kişiye silahlı saldırıda bulundu. 2 kişiden biri aracın içinde, diğeri ise kaçmaya çalışırken kurşunların hedefi oldu. Saldırganlarsa yaya olarak kaçtı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

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