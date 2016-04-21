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İstanbul'da silahlı banka soygunu

Polis bankadan 20 bin lira çalan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı

21 Nisan 2016 17:23

İstanbul Sancaktepe’de bir banka şubesi, silahlı 4 kişi tarafından soyuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sancaktepe İnönü Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan banka şubesine saat 11.00 sıralarında maskeli ve silahlı 4 kişi geldi. Güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra bankadan yaklaşık 20 bin lira alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankada inceleme yapan polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada banka çalışanlarının bir kısmı olayı haber alarak gelen yakınlarına sarılarak endişelerini gidermeye çalıştı. Polis soyguncuları  yakalamak için çalışma başlattı.

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