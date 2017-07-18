İstanbul'da şiddetli yağış; Meteoroloji ve AKOM uyardı!

Meteoroloji sağanak yağışlar konusunda tüm Marmara Bölgesi’ni uyardı. İstanbul'un bazı ilçelerde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. AKOM ise yağan sağanak yağmur için sel ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.Kentin kimi bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak, trafikte aksamalara da yol açtı.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye ve naylon poşetlerle korunmaya çalıştı. Kimileri ise kapalı alanlara sığındı.Silivri ilçesinde ise yağış özellikle sahilde yürüyüş yapan kişileri etkiledi. Yağış yüzünden sahil boyunca bazı yerlerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

Sağanak yağmur sırasında İstanbul semalarında aralıklarla şimşeklerin çaktığı görülürken, bazı yollarda ise su birikintileri oluştu.

Meteoroloji: Vatandaşlar dikkatli olsun

Meteoroloji’nin aşırı yağışlar hakkında yapıtığı açıklamada; Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya'da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte Kırklareli Babaeski'de 99 kg/m2, Lüleburgaz'da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67 kg/m2, Hayrabolu'da 65 kg/m2 ve Malkara'da 62 kg/m2'ye ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Yağmur ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

AKOM: Sel riski ve fırtınaya dikkat!

AKOM ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yağtığı duyuru ile İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü yağış için sel riski ve fırtına uyarısında bulundu.