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İSTANBUL'DA SİBER OPERASYON İSTANBUL (A.A)

12 Haziran 2011 21:07

-İSTANBUL'DA SİBER OPERASYON İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Türkiye'de yürürlüğe girmesi beklenen internet filtrelemesi uygulamasını gerekçe göstererek ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı hacker grubuna yardım ettikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkililerinin, internet sitelerine düzenlenecek siber saldırıdan önce Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıyla ilgili yurt genelinde teknik çalışma başlattı.  Sürdürülen çalışmanın ardından TİB, TBMM ve Başbakanlık internet sitelerini kullanılamaz hale getiren hacker grubuyla ilgili geniş çaplı ''siber operasyon'' yapıldı.  Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi bünyesindeki Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şubesindeki uzman polisler, yurt genelinde yaklaşık 250 kişilik şüpheli listesi hazırladı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen hackerler, İstanbul başta olmak üzere il emniyet müdürlüklerine bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü, belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, siber saldırıya karıştığı belirlenen 5'i çocuk 13 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu kişilerin birbirlerini tanımadıkları, ancak sanal ortamda rumuzlarından dolayı tanıştıkları belirtildi.  Poliste işlemleri tamamlanan 13 zanlı, sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

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