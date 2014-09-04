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İstanbul'da servis ücretlerine zam yapıldı

İstanbul'da servis ücretlerine yapılan zam sonrası en yakın mesafe 151 TL, en uzak mesafe de 370 TL oldu

04 Eylül 2014 23:35

İstanbul'da okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 8 oranında zam yapılırken, en yakın mesafe 151 TL, en uzak mesafe de 370 TL oldu.

DHA'nın haberine göre, yapılan zamla birlikte, taşıma ücreti 0-1 kilometre için 151 lira, 1-3 kilometre için 165 lira, 3-5 kilometre için 180 lira, 5-7 kilometre için 185 lira, en uzun mesafe olan 23-25 kilometre için de 370 lira olarak belirlendi.

Eski tarifede, en kısa mesafe taşıma ücreti 140 lira, en uzun mesafe ise 345 liraydı. Bu yıl, yeni bir uygulamayla, UKOME kararı uyarınca araçlara 4 farklı kamera takılacak.

Yıl sonuna kadar da bütün araçlar için "araç takip sistemi" getirilecek.

 

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