İstanbul'da sert polis müdahalesi



Son bir yıldır Türkiye’nin siyasal ve sosyal gündeminin baş konusu olan Gezi protestolarının birinci yıldönümünde, hükümet karşıtlarının Taksim Meydanı’nda toplanmasını engellemek isteyen polis yine aşırı güç kullandı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde toplanıp açıklama yapmak isteyen gruplara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edilirken, son bilgilere göre 140'ı aşkın gösterici gözaltına alındı.

Geçen yıl 31 Mayıs’ta Gezi Parkı’ndaki ağaçların belediye tarafından sökülmek istenmesiyle başlayan ve kısa süre içinde hükümet protestosuna dönüşen Gezi eylemleri, polisin aşırı güç kullanımı sonucunda ülke çapına yayılmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, bir ay içinde 81 kentin 79’unda hükümet karşıtı gösteriler yapıldı ve bu gösterilere yaklaşık 2,5 milyon insan katıldı. Gsöterilere katılan 4 bin 900 kişi gözaltına alınırken 4 bine yakın gösterici yaralanmıştı. Polisin biber gazı, tazyikli su ve plastik mermi kullanması sonucunda ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise geçen zaman içinde 10’a ulaştı.

Taksim ve çevresi kapatıldı

Hükümete muhalif sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve öğrenci kulüplerinin oluşturduğu “Taksim Dayanışması”, Gezi olaylarının birinci yıldönümünde son 1 yılda ölenleri anmak ve basın açıklaması yapmak için tüm kesimleri saat 19’da Taksim Meydanı’na çağırmıştı. Ancak sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin merkezi sayılan Mecidiyeköy, Taksim ve Beşiktaş’taki bütün ana caddeler ve ara sokaklar binlerce polis tarafından tutuldu. Gün boyunca Taksim Meydanı’na milletvekilleri ve basın kartı sahibi gazeteciler dışında kimse sokulmadı.

CHP VE HDP milletvekilleri İstiklal’de

Günün ilk saatlerinden itibaren Taksim ve çevresi araç trafiğine kapatılırken, alana ulaşmaya çalışan küçük gruplar İstanbul polisi tarafından geri çevrildi. Saat 16.00 sularında İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelmeyi başaran yaklaşık 200 kişilik bir grup “Hükümet istifa” sloganı attı. CHP milletvekilleri İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Hüseyin Aygün ve Erdal Aksünger ile HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder de İstiklal Caddesi’ne gelerek eylemcilere destek verdi.

Saat 19’da “dağılın” uyarısının ardından göstericilere TOMA ve biberli gazlarla saldırı başladı. Polis güçleri içinde sivil giyimli ve coplu polislerinin sayısının fazlalığı dikkat çekerken, yüzü maskeli küçük gruplar da polise havai fişek, molotof kokteyli ve taş atarak karşılık verdi. Polis ara sokaklara dağılan grupları kovalayarak gözaltına aldı. Polisin göstericilere yönelik müdahalesi, Taksim ile sınırlı kalmadı. Beşiktaş, Gazi Mahallesi, Sarıgazi ve Kadıköy’de de benzer görüntüler yaşandı. Polisin müdahalesi sonrasında Taksim Dayanışması’ndan yapılan açıklamada, “Bu şartlar altında açıklama yapmaktan vazgeçiyoruz" denildi.

Göstericiler Taksim’e ulaşamadı

İstiklal Caddesi ve çevresinde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, anma etkinliğine katılmak üzere Taksim Meydanı’na ulaşmaya çalışan birçok hükümet karşıtı ise polis barikatlarını aşamayarak geri döndü. Deutsche Welle Türkçe Servisi’ne konuşan 39 yaşındaki devlet memuru S.A, “Geçen yıl da hükümetin politikalarını ve antidemokratik dilini protesto etmek için astım hastası olmama rağmen Gezi Parkı’na gelmiştim. Bugün de buraya son 1 yılda bu nedenle öldürülen insanları anmak için geldim. Çok cesur biri değilim ama tek isteğim eleştirilerimi özgürce dile getirebilmek. Ama görünen o ki son 1 yılda hiçbir şey değişmemiş” şeklinde konuştu. İsminin yazılmasını istemeyen 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni bir kadın ise "Bizim için Gezi, bir varoluş mücadelesi. Bu kadar sert bir tepkiyi hakketmiyoruz” dedi.