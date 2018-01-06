İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL\'da kadınları evlerine kadar takip ederek geceyarısından sonra içeri girerek tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Bakırköy, Sarıyer, Beşiktaş\'ta 4 kadına tecavüz ettiği öğrenildi.

YILBAŞI GECESİ TECAVÜZ

Beşiktaş\'ta 31 Aralık gecesi meydana gelen olayda bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin askerden kısa süre önce geldiği ve işsiz olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE TECAVÜZE UĞRAYAN 3 KADIN DA TEŞHİS ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul\'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi. Beşiktaş ve Sarıyer ve Bakırköy\'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadında şüpheliyi resminden teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırıldı. Gelen kadınların Duran E.\'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Yapılan teşhislerle şüphelinin tecavüz ettiği kadın sayısı 4\'e çıktı.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.