İstanbul'da Şehir Hatları'na 4 yeni hat

Şehir Hatları'nda yaz tarifesine geçilirken, 4 yeni hat seferlere başlandı.

Dentur Avrasya'dan yapılan açıklamaya göre, Şehir Hatları'nda yaz tarifesi kapsamında bazı hatlarda sefer artışına gitti. Ayrıca, Avrupa ve Anadolu yakalarına paralel, Sarıyer- Eminönü, Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar olmak üzere 4 yeni hatta seferler başladı.

Beykoz-Üsküdar hattında Anadolu Kavağı'ndan hareket ederek başlayan sefer, Beykoz-Paşabahçe-Anadolu Hisarı-Çengelköy-Beylerbeyi'nin ardından Üsküdar'da son bulacak.

Sarıyer-Eminönü hattında da vapurlar Rumeli Kavağı'ndan sefere başlayıp, Sarıyer-İstinye-Arnavutköy-Beşiktaş'tan geçerek Eminönü'ye ulaşacak.

Kara trafiğini azaltmak, denizin toplu ulaşımdaki payını artırmak için seferlere başlanan yeni hatların, zaman içerisinde yaygınlaşarak kullanımının arttırılması amaçlanıyor.