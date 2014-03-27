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İstanbul'da seçim günü 39 bin polis görevli

30 Mart'ta yapılacak seçimlerde 39 bin polis görev alacak

27 Mart 2014 14:01


İstanbul'da yerel seçimlerde güvenliğini sağlamak için 15 bini sandık çevresinde olmak üzere toplam 39 bin polis görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin alınacak önlemleri açıkladı.

Açıklamada, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde oy kullanma işleminin; 39 ilçe, 72 ilçe seçim çevresi, 1649 sandık alanı ve 31 bin 706 sandıkta yapılacağı belirtildi.

Sadece sandık alanı, çevresi ve oy toplama merkezlerinde alınan emniyet tedbirleri çerçevesinde 15 bin 62 personel görevlendirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Söz konusu tedbirler, sayım ve döküm işlemine başlanılması, kağıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması ve sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süresi sırasında ise personelimizin neredeyse tamamı olan 39 bin kişiyle yürütülecektir.

Planlamada, sandık alanı ve çevresinde münhasıran görevlendirilen personelin aynı zamanda anayasal hak ve ödevlerini yerine getirebilmesi için yüzde 90'ının kayıtlı olduğu seçim bölgesinde görevlendirilmesi sağlanmış, kalan personel için ise görevli olduğu sandık alanında oy kullanabilmesini teminen ilgili seçim kurullarına isimleri bildirilmiştir.”

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