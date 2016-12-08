İstanbul’da savcıya silahlı saldırı!

Sultanbeyli'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına silahlı saldırı oldu. Savcının aracına 4 kurşun isabet etti. Savcı Çalışkan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çalışkan'ın aracının saat 21.15 sıralarında Tem otoyolu Edirne istikameti yönünde Sultangazi sapağı civarında savcınında içinde bulunduğu 34 ZRL 37 plakalı koruma aracına hedef alınarak ateş edilmek suretiyle araç 3 adet isabet aldığı, (sağ arka çamurluk sağ arka kapı ve sağ arka teker olmak üzere) herhangi bir yaralanma durumu bulunmadığı belirtildi. Araç olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere Başakşehir İlçe Emniyet müdürlüğüne çekildi.

'FETÖ' ve MİT TIR'ları davalarının savcısıydı

Saldırıya uğrayan Savcı Çalışkan'ın, İstanbul Adliyesi bünyesinde bir çok 'FETÖ' soruşturmasına baktığı öğrenildi.

Ayrıca Çalışkan, Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı MİT TIR’ları davasının ilk duruşmasından 2 gün kala atanmıştı. Çalışkan, daha önce Konya Selçuk, Bursa ve Denizli’de görev yapmıştı. Çalışkan geçen yıl HSYK kararnamesi ile Denizli’den İstanbul’a tayin edilmişti. Çalışkan’ın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda soruşturma savcısı olarak görev yaparken Dündar ve Gül davasının başlamasına 2 gün kala 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcısı olarak görevlendirilmesi ‘sürpriz’ olarak nitelendirilmişti.