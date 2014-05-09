İstanbul'da savcı ve polis müdürlerine 'terör' soruşturması

İstanbul'da, aralarında savcı ve polis müdürlerinin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi için 3 ayrı soruşturma başlatıldı. Bazı polis müdürleri terör örgütü üyeliği, örgüte yardım ve kişisel verileri kaydetmekle suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki soruşturmalar ‘terör ve organize suçlar soruşturma bürosu’ savcısı İrfan Fidan tarafından yürütülüyor.

Aljazeera.com'dan Selahattin Günday'ın haberine göre kamu görevlileri hakkında şikayet dilekçelerinin de yer aldığı dosyalar, üç farklı esas numarası üzerinden yürüyor. Savcı İrfan Fidan’ın koordinatörlüğünde devam eden soruşturmalarda, KCK ve Selam örgütü soruşturmasına bir süre bakan Adem Özcan da şüpheliler arasında.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen dosyada Savcı Özcan, ‘görevini kötüye kullanmak’ ile suçlanıyor. Adem Özcan, 2280 kişinin dinlendiği iddia edilen Selam örgütü dosyasının basına yansımasının ardından Afyonkarahisar’a atandı.

Özcan’ın ‘Selam örgütü dosyasında’ terörle ilgisi olmayan gazeteci-yazarların da aralarında bulunduğu birçok ismi dinlettiği iddia edildi.

Ancak Hakim ve Savcılar Kanunu gereği savcı Özcan hakkında savcılık dava açamıyor. Bu nedenle soruşturma sonucu elde edilecek tüm deliller, 1. Derece savcıların yargılandığı Yargıtay’a gönderilecek.

Eski İstihbarat müdürü de şüpheli

Soruşturmalarda birçok polis müdürü ve memuru da şüpheli olarak yer alıyor. İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan da soruşturulan polis müdürleri arasında. Soruşturmada Demirhan ‘Silahlı terör örgütü üyeliği, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlâl ve kişisel verilerin kaydedilmesi’ ile suçlanıyor.

Erol Demirhan, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasının ardından görevden alınmıştı.

2014/59373 esas sayılı 3. soruşturmanın şüphelileri de yine kamu görevlileri. Dosyadaki şüpheliler arasında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse de var. Köse, “örgütü yardım etmek’ ile suçlanıyor.

Ömer Köse 17 Aralık operasyonundan sonra görevinden alındı. Mart ayında ise 'Emniyet bilgisayarlarındaki bilgileri ve log kayıtlarını sildikleri, ayrıca fişleme yaptıkları’ gerekçeleriyle bazı polis müdürleriyle birlikte açığa alındı.

'Selam’da dinlenenler şikayetçi

Soruşturmadaki şikayetçilerin büyük bölümü Selam örgütü soruşturması kapsamında dinlenen isimler. KCK davasının avukatlarından Sinan Zincir ile Hüseyin Boğatekin de müşteki, yani şikayetçi oldu.

Sarraf da şikayet etti, müşteki oldu

Müştekiler arasında en dikkat çeken isim 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla Türkiye’nin gündemine oturan Rıza Sarraf. Sarraf, kendisine yönelik teknik ve fiziki takibin yasa dışı olduğunu öne sürerek bazı savcı ve polislerden şikayetçi oldu.

Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım da soruşturmayı ve şikayetçi olduklarını doğruladı. Savcı önümüzdeki günlerde şikayetçileri bir kez daha dinleyecek ve soruşturmaların seyri belli olacak.