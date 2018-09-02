İstanbul'da şarbon alarmı; Silivri'de 2 mahalleye karantina, 3 bin 500 hayvana aşı!

İstanbul'da şarbon alarmı vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Olayla ilgili Silivri'de iki mahalle karantinaya alınırken, Değirmenköy, Gümüşyaka, Çeltik ve Çantaköy’de bulunan 3 bin 500 hayvanın aşılanacağı duyuruldu.

Hastalığın kurban etinden geçmiş olabileceği düşünülürken olaya ilişkin olarak bakan düzeyinde açıklamalar yapıldı.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 kişi İstanbul'da şarbon şüphesiyle hastanelere başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında" dedi.

Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geç saatlerde yaptığı yazılı açıklamada " 6 vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür" ayrıntısına yer verdi.

Bakandan ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Büyükçelkmekçe Silivri'den kurban alan vatandaşımız etleri tükettikten sonra etlerin kokuşması üzerine Pendik'te sağlık kurumuna başvuru yapmış. Bu başvuru sonrasında etlerde yapılan incelemede şarbon pozitif çıkmış. Etler hemen imha edildi. Böyle bir vaka çıktığı için hemen müdürlüğümüz de bakanlığımıza haber verdi. Akabinde 28 kişinin etlerle teması tespit edildi. Bu kişiler İstanbul'daki hastanelerimizde incelemeye alındı. Altı vatandaşımız hemen taburcu edildi. 22 kişi incelemelerden sonra taburcu edildi. 4 kişi de ise şarbon şüphesi var. İleri derece tetkikler yapıldıktan sonra sonuçlar çıkacak.

Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 şüpheli hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarın sabatan itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.



Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et tüketebilirler."

Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gece geç saatlerde İstanbul'daki şarbon şüphesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu satırlara yer verildi;



"Bilindiği gibi 31 Ağustos tarihinde Silivri’de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığı Tarım Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuştur. Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür.



Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.



Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir"

Şarbon nedir?

Şarbon, ot yiyen hayvanlarda görülen şarbon bacillus anthracis isimli bir bakterinin yol açtığı enfeksiyon hastalığı. Hayvandan insana, hayvandaki yaraya temas edilmesi, hayvanın etinin yenilmesi, hastalıklı hayvanın bulunduğu alandaki şarbon sporlarının solunması sonucu insana bulaşıyor. Bakteriyel bir hastalık olan şarbon, genellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika gibi Akdeniz ülkelerinde görülüyor. Ölümlere neden olabilen bu hastalık, insanlar ve hayvanlardaki belirtileri benzerlik gösteriyor. Şarbon hastalığı, deri, akciğer ve bağırsak olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Akciğer ve bağırsak yoluyla bulaşması durumunda ölümcül sonuçlar doğuran şarbon, etkenin vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 2-7 gün sonra ortaya çıkıyor.