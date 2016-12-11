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BBC Türkçe

İstanbul'da saldırı: Yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki saldırılarda yedisi sivil, 30'u emniyet görevlisi 38 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Toplam 155 kişi yaralandı. Soylu, ilk değerlendirmelerin fail olarak PKK'yı işaret ettiğini söyledi.

11 Aralık 2016 14:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün akşam düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 38 olduğunu, 155 kişinin de yaralandığını açıkladı. Soylu, yapılan değerlendirmelerin fail olarak PKK'yı işaret ettini söyledi.

Soylu İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşamki menfur saldırıda şehadete erişmiş vatan evlatlarımız 38 oldu. Bunların 30'u polis memuru ve emniyet görevlisi, yedisi sivil vatandaşımız ve birinin ise henüz kimliği tespit edilemedi" dedi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı'nın bir kapısının önünde ve ters istikamette bulunan Maçka Parkı'nda eş zamanlı iki ayrı bomba patladı. Hükümet, dün gece saldırıların hedefinin çevik kuvvet olduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte bugün yaptığı açıklamada Soylu, "Hastanelerde müşahade altında 136 vatandaşımız var. Bu kişilerin 14'ü yoğun bakımda, beşi ameliyatta. Hastanelerde şu an tedavi gören bu olayla karşı karşıya kalmış 155 vatandaşımız var" diye konuştu.

Saldırılarda hayatını kaybeden polis ve emniyet mensupları için bugün Aksaray'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören düzenleniyor.

İçişleri Bakanı, yapılan ilk değerlendirmelerin fail olark PKK'yı işaret ettiğini ancak konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Soylu, "Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde fail olarak PKK'yı işaret ediyor... Olayın hemen akabinde 10 kişi, ardından yapılan operasyonlarla da üç kişi daha olmak üzere, toplam 13 kişi gözaltına alındı" dedi.

Bu açıklamadan birkaç saat önce de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da kesin olmamakla birlikte "okların PKK'yı işaret ettiğini belirtmişti.

Kurtulmuş'un verdiği bilgiye göre,

Stadın güney kapısında meydana gelen patlamada bomba yüklü bir araç kullanılırken, Maçka Parkı'ndaki saldırı ise intihar bombacısı tarafından düzenlendi.

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