İstanbul'da 'saldırı hazırlığında olduğu' iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 IŞİD üyesinin Türkiye'deki Alman temsilcilikleri ve Alman okuluna saldırı planladıkları iddia ediliyor.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'nın Türkiye'deki temsilcilikleri ve okullarını kapatmasına neden olan terör istihbaratıyla ilgili çalışma başlattı.

MİT ve Alman istihbaratı destek verdi

Çalışmalara Alman İstihbarat birimleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri de destek verdi. TEM ekipleri, Alman temsilcilikleri ve okuluna saldırı yapmayı planladığı iddia edilen kişilere yönelik takip başlattı.



Ekipler Alman temsilciklerine ve okuluna saldırı planladığı iddia edilen 2'si yabancı uyruklu 3 IŞİD üyesinin kaldıkları adresleri belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu İbrahim Ghanem Alshalawey, Suriye uyruklu Ali Al Faraç ve Muhammet Nas yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Geçen hafta Almanya Konsolosluğu ve Özel Alman Lisesi güvenlik nedeniyle tatil edilmişti. Türk Telekom Arena Stadı'nda yapılacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı da güvenlik tehdidi nedeniyle iptal edilmişti.