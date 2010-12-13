-İSTANBUL'DA SAHTE PARA OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - İstanbul'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen biri emekli albay 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan kişiler olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, alıcı gibi davranarak bu kişilerle bağlantı kurdu. Fatih'teki buluşma noktasında alıcı gibi davranan polislerle görüşen, emekli albay olduğu anlaşılan Ö.F.U. ile özel otomobilde bekleyen 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde bulunan çantada 47 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Emekli albayın kuryelik yaptığı, diğer 2 kişinin aracı olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan biri emekli albay 3 kişi, Fatih Adliyesine sevk edildi.