İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul''da polisin ele geçirdiği sahte paraların Almanya'ya götürülmek istendiği
belirtildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alında.
Sahte paraların 180 bin dolar, 14 bin euro ve 5 bin 800 Türk Lirası olarak bir yabancı
plakalı otomobilde ele geçirildiği açıklandı. Paraların Almanya'da piyasaya
sürülmesinin planlandığı belirtildi.
Otomobilde ayrıca bir tabanca, kredi kartları ve üç sahte Suriye pasaportuna da el
konuldu. Gözaltına alınan kişilerin kimlerle bağlantılı olduğu ve paraların nasıl
basıldığı araştırılıyor.