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Dünya
Deutsche Welle

İstanbul'da sahte para operasyonu

Türk polisinin İstanbul'da yaklaşık 200 bin euro tutarında sahte para ele geçirdiği bildirildi.

01 Ekim 2015 16:04

İstanbul''da polisin ele geçirdiği sahte paraların Almanya'ya götürülmek istendiği
belirtildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alında.

Sahte paraların 180 bin dolar, 14 bin euro ve 5 bin 800 Türk Lirası olarak bir yabancı
plakalı otomobilde ele geçirildiği açıklandı. Paraların Almanya'da piyasaya
sürülmesinin planlandığı belirtildi.

Otomobilde ayrıca bir tabanca, kredi kartları ve üç sahte Suriye pasaportuna da el
konuldu. Gözaltına alınan kişilerin kimlerle bağlantılı olduğu ve paraların nasıl
basıldığı araştırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkAlmanyaTürk LirasıSuriyeDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/AG

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