İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul''da polisin ele geçirdiği sahte paraların Almanya'ya götürülmek istendiği

belirtildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alında.

Sahte paraların 180 bin dolar, 14 bin euro ve 5 bin 800 Türk Lirası olarak bir yabancı

plakalı otomobilde ele geçirildiği açıklandı. Paraların Almanya'da piyasaya

sürülmesinin planlandığı belirtildi.

Otomobilde ayrıca bir tabanca, kredi kartları ve üç sahte Suriye pasaportuna da el

konuldu. Gözaltına alınan kişilerin kimlerle bağlantılı olduğu ve paraların nasıl

basıldığı araştırılıyor.