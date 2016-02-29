İstanbul’da sahte kasiyer 1800 lira çaldı!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketler zincirinin şubesine giden kadın, başka bir şubeden görevlendirildiğini söyleyerek kasaya oturdu. Çalışanların dikkatsizliğinden faydalanan kadın, 4 saat çalıştığı marketin kasasından 1800 TL'yi çalıp kayıplara karıştı. Bu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hürriyet’in haberine göre olay, 3 gün önce Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre, kasiyer eksiği olan marketin şubesine gelen ve isminin Tuğçe olduğunu söyleyen bir kadın, kendisinin aynı marketin Esenyurt'taki şubesinden görevlendirildiğini söyleyerek, o gün markette çalışmaya başladı. Marketin müdürü, yoğunluktan dolayı kadının çalışan olup olmadığını kontrol etmedi. Kadın da müdür ve çalışanların dikkatsizliğinden yararlanıp market elemanıymış gibi önce reyonları düzenledi; bir süre sonra da kasaya oturdu.

Yaklaşık 4 saat markette çalışan şüpheli kadın, tuvalete gideceğini söyleyerek kasadan çaldığı 1800 TL ile kayıplara karıştı. Kadının geri gelmemesi üzerine market müdürü kasayı kontrol etti. Kasanın boş olduğunu görünce de durumu polise bildirdi. Polis olayın an be yansıdığı güvenlik kameralarını incelemeye aldı, hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli bir süre markette kasiyer gibi çalışıyor. Ürünleri kasadan geçiriyor, müşterilere para üstü veriyor. Sürekli etrafı kontrol eden kadın, marketteki yoğunluk azaldığı sırada kasadaki paraları toplayıp cebine koyuyor ve dışarı çıkıyor.