-İSTANBUL'DA SAHTE DİPLOMA OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - İstanbul'da sahte diploma düzenledikleri öne sürülen ve aralarında 2 kamu görevlisinin de olduğu 24 kişi yakalandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ''suç örgütü kurmak suretiyle resmi evrakta sahtecilik'' suçunu işledikleri belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Kentte tespit edilen 18 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında bir nüfus müdürlüğünde çalışan 2 kamu görevlisinin de olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, ilk gözaltıların ardından suç örgütünün Ordu'da da bağlantısı olduğunu tespit ederek, buradaki 7 adrese operasyon düzenledi. Ordu'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 15 adet değişik kuruma ait sahte mühür, 4 adet kaşe, 2 adet numaratör, 124 adet boş meslek lisesi diploması, 29 adet Milli Eğitim Bakanlığı amblemi bulunan diploma, 8 adet boş nüfus cüzdanı, 3 adet lise diploması, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi, 100 adet kimlik fotokopisi, 13 adet değişik şirketlere ait kaşe, 2 adet nüfus kayıt örneği, 1 adet sağlık raporu, 1 adet çıraklık ve yaygın eğitim sertifikası, 1 adet özel güvenlik eğitim sertifikası, 1 adet elektrikli pres makinesi, 1 adet PVC makinesi, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet harddisk, 1 adet flash bellek, çok sayıda CD ve yazıcı ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin özellikle sahte diploma düzenlediği ve bunları bin ile 3 bin lira arasında sattığı, suç örgütünün elebaşının İstanbul'da bir nüfus müdürlüğünde görevli Ş.K. olduğu, Ş.K'nın çalıştığı kurumdaki konumu sayesinde rahatça MERNİS'e (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) girerek sahte evrak üretimindeki kimlik bilgilerini sorunsuzca elde ettiği öne sürüldü. 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen suç örgütünün düzenlediği sahte belgelerle KPSS sınavına giren adaylar olabileceğini değerlendiren polis, suç örgütünün düzenleyerek sattığı tespit edilen sahte belgelerin ÖSYM'ye bildirileceği kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü serbest bırakılırken, 11 şüpheli Pendik Adliyesine sevk edildi.