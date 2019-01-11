İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı\'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'nda şemsiyeleriyle yürüyenler

-Rüzgar nedeniyle şemsiyesi dönen insanlar

-Rüzgar nedeniyle zorlananlar

-Fındıklı sahilinde kıyıya vuran büyük dalgalar