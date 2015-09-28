Sağanak yağmur İstanbul'da hava trafiğini vurdu

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki bazı iç ve dış hat seferlerinde gecikmeler yaşandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava trafiğini aksattı.

Hürriyet'in haberine göre, şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanından kalkmaya hazırlanan uçaklarda da gecikmeler meydana geldi.

Havalimanı yetkilileri, uçakların güzergahında bulunan elektrik yüklü kümülüs bulutları nedeniyle hava trafiğinde aksamaların yaşandığını, ilerleyen saatlerde bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirilebileceğini bildirdi.