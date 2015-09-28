T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağanak yağmur İstanbul'da hava trafiğini vurdu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi

28 Eylül 2015 22:41

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki bazı iç ve dış hat seferlerinde gecikmeler yaşandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hava trafiğini aksattı.

Hürriyet'in haberine göre, şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanından kalkmaya hazırlanan uçaklarda da gecikmeler meydana geldi.

Havalimanı yetkilileri, uçakların güzergahında bulunan elektrik yüklü kümülüs bulutları nedeniyle hava trafiğinde aksamaların yaşandığını, ilerleyen saatlerde bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirilebileceğini bildirdi.

ETİKETLER

istanbulsağanakyağmuriç hatdış hatseferatatürk havalimanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24